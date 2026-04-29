Сайт "Таких дел" заблокировали по решению Роскомнадзора Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Такие дела"

Москва29 апр Вести.Роскомнадзор 24 апреля ограничил доступ к сайту издания "Такие дела", сообщила редакция издания после получения письма от РКН удалить ресурс. Решение принято в соответствии со статьей 15.1 федерального закона "Об информации", после того как ресурс включили в реестр запрещенных.

Причиной стали публикации, которые ведомство расценило как пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. Администрация портала проигнорировала предписание об удалении такого контента.

Доступ к интернет-ресурсу 24 апреля 2026 года был ограничен сообщает ведомство

Однако, по данным редакции "Таких дел", в ведомстве не уточнили, о каких именно материалах идет речь. Журналисты обратились в Роскомнадзор за разъяснениями. Редакция проекта расценивает блокировку как необоснованную.

Издание "Такие дела", запущенное в 2015 году, фокусировалось на освещении острых социальных тем и поддержке благотворительных инициатив. За время существования его материалы способствовали сбору крупных сумм для подопечных НКО по России.

Ранее связанный с изданием фонд "Нужна помощь" был внесен в список иноагентов в марте 2024 года, а основатель проекта Митя Алешковский и экс-главред Анастасия Лотарева признаны иноагентами.