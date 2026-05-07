РКН заявил, что не видит конкретики в решении о запрете материалов "ЯПлакалъ"

РКН объяснил, почему не включал "ЯПлакалъ" в реестр запрещенной информации РКН заявил, что не видит конкретики в решении о запрете материалов "ЯПлакалъ"

Москва7 мая Вести.Роскомнадзор (РКН) заявил, что не добавлял сайт "ЯПлакал" в реестр запрещенной информации, поскольку в решении суда о его запрете не указан конкретный незаконный контент.

Представители ведомства рассказали агентству РИА Новости, что им поступило решение Чертановского районного суда города Москвы, по которому признается запрещенной информация на "ЯПлакалъ", содержащая унижение человеческого достоинства, дискриминацию и оскорбление лиц по расовому и национальному признакам.

В решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены сообщили в РКН

В ведомстве добавили, что направят в суд запрос, в котором попросят уточнить эту информацию.

Чертановский районный суд города Москвы постановил запретить портал "ЯПлакалъ" 6 мая. Аналогичные решения приняты в отношении сайтов "Анекдотов стрит" и anekdoto, они вступят в силу 28 мая.