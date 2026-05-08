Москва8 мая Вести.В Мосгорсуде отменили решение о запрете информации на сайте "ЯПлакалъ". Об этом РИА Новости сообщает по материалам суда. Также суд отказался удовлетворить требования о признании информации запрещенной к распространению.

Решение Чертановского районного суда города Москвы отменить, принять по делу новое решение​​​..., по которому в удовлетворении исковых требований отказать говорится в материалах суда

В конце марта материалы юмористической направленности, которые размещены на веб-портале "ЯПлакалъ", "АнекдотовСтрит" и anekdoto.net, были признаны запрещенными к распространению в России как унижающие человеческое достоинство и направленные на дискриминацию по расовой или национальной принадлежности.

При этом конкретные страницы или разделы сайтов в постановлении указаны не были. Позже Роскомнадзор сообщил, что эти сайты не включены в реестр запрещенной информации. Также решение было обжаловано в прокуратуре Москвы.

Некоторые анекдоты являются общеизвестными и гуляют по просторам интернета и не только много лет приводятся слова судьи

Анекдоты в иске были приведены без ссылок, отсутствовали результаты экспертизы, установившей, что юморески унижают достоинство или возбуждают межнациональную роль.

По материалам суда, решение подлежит отмене и будет направлено на новое рассмотрение.