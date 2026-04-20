Суд в Москве запретил сайты-двойники Росреестра за платные выписки из ЕГРН

Москва20 апр Вести.Один из столичных судов признал противоправной информацию на сайтах, выдающих себя за официальные сервисы Росреестра и МосгорБТИ, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы инстанции.

Последствиями нелегитимной деятельности сайтов-посредников является: нарушение требований законодательства о правовом режиме доступа к сведениям ЕГРН; создание предпосылок к мошеннической деятельности в сфере оборота недвижимости... нарушение правового режима защиты персональных данных отметили в документе

На данных интернет-ресурсах предлагалось за определенную сумму получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также технические паспорта на объекты недвижимости, причем без указания данных о владельцах ресурсов. Поскольку предоставление таких сведений является государственной услугой, суд признал данную информацию запрещенной к распространению на территории России.