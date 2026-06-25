Активисты "СтопХама", осужденные за драку с сотрудником МВД, вышли на свободу Освободились активисты "СтопХама", отбывавшие срок за драку с сотрудником МВД

Москва25 июн Вести.Активисты движения "СтопХам" Кирилл Бунин, Кирилл Котов и Алексей Горбачевский, отбывавшие срок за драку с сотрудником спецподразделения МВД России, вышли на свободу, сообщил РБК адвокат Павел Зубицкий.

Ребята вышли сегодня утром уточнил юрист

Суд в 2024 году приговорил Бунина, Котова и Горбачевского к 6 годам колонии общего режима за хулиганство и применение насилия в отношении представителя власти.

Уголовное дело в отношении активистов "СтопХама" было возбуждено в 2022 году. В июне того года молодые люди увидели припаркованный на тротуаре автомобиль и стали снимать его на видео. По словам основателя движения Дмитрия Чугунова, из машины вышел мужчина в футболке с надписью "Гром", представился сотрудником спецподразделения МВД, находящимся при исполнении, однако документы показать отказался. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Чугунов заявил, что активистов избивали присоединившиеся к нарушителю ПДД 10-15 человек, а сотрудники "Грома" утверждали, что активисты напали первыми.

Движение "СтопХам" было ликвидировано решением Мосгорсуда в 2018 году в связи с нарушением сроков предоставления отчетности.