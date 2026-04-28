Москва28 апр Вести.Таганский районный суд Москвы прекратил дело в отношении общественного деятеля, бывшего "народного губернатора" Донецкой области Павла Губарева о дискредитации ВС РФ, сообщает РИА Новости.

Производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения заявила судья, оглашая решение

Дело в отношении Губарева было возбуждено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) после его постов в Telegram-канале относительно деятельности СОБР "Ахмат".

Губарев был одним из лидеров ополчения Донбасса, он объявил себя "народным губернатором" Донецкой области после того, как 1 марта 2014 года протестующие захватили здание областной госадминистрации, однако реальной власти не получил. СБУ возбудила в отношении него уголовное дело по подозрению в организации массовых беспорядков. Вскоре он был арестован. 7 мая 2014 года Губарева обменяли на попавших в плен сотрудников спецподразделения СБУ "Альфа".

Губарев проживает в Ростове-на-Дону, после начала СВО отправился в зону боевых действий добровольцем.