Москва17 июл Вести.Дело основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой является политически мотивированным. Такое мнение ИС "Вести" высказал военкор, Герой России Евгений Поддубный.

Очевидно, что дело Новиковой политически мотивировано, власти Франции руками контрразведки преследуют Новикову за позицию, за мнение, за организацию сбора помощи для жителей Донбасса, за привлечение внимания европейской общественности к военным преступлениям, которые совершает киевский режим сказал он

25 ноября 2025 года сообщалось о задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass. В их числе оказалась основательница организации Анна Новикова. В парижской прокуратуре заявили, что фигурантам дела по разным статьям грозит до 15 лет лишения свободы. Наиболее серьезное обвинение связано с размещением агитационного плаката на Триумфальной арке.

Ранее сообщалось, что Парижский суд отклонил ходатайство об освобождении под судебный надзор в отношении Новиковой.