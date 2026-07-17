Фальков обсудил с главой ЮНЕСКО задержание россиянки Новиковой во Франции

Фальков обсудил с ЮНЕСКО задержание основательницы SOS Donbass Новиковой Фальков обсудил с главой ЮНЕСКО задержание россиянки Новиковой во Франции

Москва17 июл Вести.Глава Минобрнауки Валерий Фальков на встрече с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом аль-Анани поднял вопрос о ситуации с задержанием во Франции основательницы ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой. Об этом министр сообщил журналистам.

В ходе визита в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже российский министр отметил, что особое внимание на встрече было уделено вопросам безопасности журналистов, входящих в мандат ЮНЕСКО.

В частности, нами было обращено внимание генерального директора на ситуацию с дискриминацией российской журналистки Анны Новиковой сказал Фальков

В ноябре 2025 года во Франции задержали троих членов ассоциации SOS Donbass, включая ее основательницу. По данным прокуратуры Парижа, фигурантам дела предъявлены обвинения по нескольким статьям, предусматривающим наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Наиболее серьезное обвинение связано с размещением агитационного плаката на Триумфальной арке, что французские власти квалифицировали как причинение ущерба охраняемому объекту в интересах иностранного государства.

В июне Парижский суд отказался освободить Анну Новикову под судебный надзор.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.