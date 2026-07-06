Депутат Хабаровской гордумы отправился под арест за распитие в центре Москвы

Депутата из Хабаровска отправили под арест на 13 суток в Москве Депутат Хабаровской гордумы отправился под арест за распитие в центре Москвы

Москва6 июл Вести.Тверской районный суд Москвы отправил под арест на 13 суток депутата Хабаровской гордумы Андрея Федорова, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Как установил суд, вечером 4 июля Федоров распивал алкогольную продукцию у входа на станцию метро "Театральная". Мужчину задержали сотрудники полиции. При это Федоров отказался предоставить документ, удостоверяющий личность, а также проследовать в отдел для установления личности.

Столичный суд привлек к административной ответственности депутата Хабаровской городской Думы VIII созыва по избирательному округу № 28 за неповиновение законному требованию сотрудника полиции отмечается в публикации

Суд признал Федорова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде 13-суточного ареста.