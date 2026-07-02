Москва2 июлВести.Начальника управления планирования и исполнения бюджета Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина арестовали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также в СИЗО отправлен заместитель Паршина Владимир Сидорчик и посредник во взятке.
Паршин, Сидорчик и предполагаемый посредник во взяточничестве арестованы московским судомсказал собеседник агентства
Фигуранты проведут под стражей как минимум два месяца.