Главу управления Федеральной пробирной палаты арестовали по делу о взятке В Москве арестован глава управления Федеральной пробирной палаты

Москва2 июл Вести.Начальника управления планирования и исполнения бюджета Федеральной пробирной палаты Андрея Паршина арестовали в Москве по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также в СИЗО отправлен заместитель Паршина Владимир Сидорчик и посредник во взятке.

Паршин, Сидорчик и предполагаемый посредник во взяточничестве арестованы московским судом сказал собеседник агентства

Фигуранты проведут под стражей как минимум два месяца.