Трое чиновников Минтранса и Ространснадзора арестованы по обвинению во взятках

Трое высокопоставленных транспортных чиновников арестованы в Подмосковье Трое чиновников Минтранса и Ространснадзора арестованы по обвинению во взятках

Москва27 мая Вести.В Московской области арестованы трое крупных руководителей региональных транспортных ведомств. Как сообщает MK.RU, под стражу взяты директор филиала Агентства автомобильного транспорта Минтранса в Центральном федеральном округе, его заместитель, а также заместитель начальника отдела разрешительной и лицензионной деятельности управления Ространснадзора по ЦФО.

Всем троим предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере" (часть 6 статьи 290 УК РФ). Фигуранты уголовного дела также входили в состав экзаменационной комиссии для водителей, перевозящих опасные грузы. Решение о заключении обвиняемых под стражу вынес Красногорский городской суд.