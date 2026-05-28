Москва28 мая Вести.В Москве арестовали директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Александра Васильченко. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича говорится в сообщении

Главу департамента обвиняют в коррупционном преступлении (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, он получил взятку за действия, входящие в его служебные полномочия. Преступление было совершено в период 2021-2022 годов, когда Васильченко занимал должность первого зампредседателя комитета транспорта и автомобильных дорог, а после – первого замминистра транспорта и автомобильных дорог Курской области.