Министра тарифной политики Красноярского края задержали по делу о взятке

Москва6 апр Вести.В Красноярском крае задержали министра тарифной политики. Александр Ананьев стал фигурантом уголовного дела по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По материалам следствия, в августе 2022 года Ананьев, занимавший тогда пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, вступил в сговор с представителем ООО "Сила Сибири".

За денежное вознаграждение он обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций и решению других вопросов в ее интересах говорится в сообщении

Всего чиновник должен был получить 10 млн рублей, но подозреваемому успели передать только первую часть суммы - 5 млн рублей.

Пост министра тарифной политики Красноярского края Ананьев занимал октября 2023 года.