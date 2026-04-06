В Красноярском крае министр тарифной политики стал фигурантом дела о взятке

Москва6 апр Вести.Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении министра тарифной политики. Об этом сообщает пресс-служба краевого ведомства в MAX.

Александра Ананьева подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По материалам следствия, в августе 2022 года к задержанному, занимавшему тогда пост министра промышленности, энергетики и ЖКХ края, обратился владелец энергетической компании. За денежное вознаграждение в размере 10 млн рублей он попросил обеспечить компании статус территориальной сетевой организации для получения дополнительной прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам.

Согласно достигнутой договоренности в ноябре 2022 года фигурант получил от владелица энергетической компании часть взятки в сумме 5 миллионов рублей… говорится в сообщении

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении подозреваемого под стражу.