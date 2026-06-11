Суд арестовал работника Большого театра, бросившего дымовую шашку в шахту здания На 10 суток арестован сотрудник Большого театра, бросивший дымовую шашку в шахту

Москва11 июн Вести.Сотрудник Большого театра Андрей Жирных, бросивший в вентиляционную шахту здания дымовую шашку, арестован на 10 суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Заседание состоялось в Тверском районном суде Москвы в четверг, 11 июня.

Суд признал Жирных виновным в совершении указанного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 10 суток говорится в сообщении

По данным суда, мужчина утром 14 мая пронес самодельную дымовую шашку в здание Государственного академического Большого театра России и сбросил ее в шахту. Произошло задымление помещений, работа театра была нарушена. Поступок Жирных создал угрозу жизни и здоровью посетителей и сотрудников. Их пришлось эвакуировать из здания, также потребовалось вмешательство экстренных служб.