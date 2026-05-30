Москва30 маяВести.Басманный суд Москвы отправил под арест Виталия Ларина. Его подозревают в приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания Министерства юстиции России. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы на платформе MAX.
Фигурант останется под стражей до 29 июля 2026 года.
Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 годаговорится в публикации
Подробности дела не разглашаются в интересах следствия.