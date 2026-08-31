Москва31 авг Вести.В Московской области на кондитерской фабрике и соседствующей с ней стройкой правоохранители проверили более 400 иностранных граждан, а также тех, кто недавно приобрел гражданство России. Об этом рассказал старший инспектор отдела криминалистики Военно-следственного управления СК России по РВСН Артур Каримов в интервью ИС "Вести".

Рейд следователи Военно-следственного управления СК России по РВСН провели совместно с полицией, Росгвардией и военкоматом. Правоохранители проверили документы для трудоустройства, постановку на воинский учет, а также знание русского языка мигрантов.

Проверено более 400 лиц, в том числе иностранных граждан, а также граждан России, недавно приобретших гражданство и не вставших на воинский учет. Выявлено 35 лиц, не вставших на воинский учет, которые доставлены в военный комиссариат города Одинцово, а также выявлено 8 иностранцев, незаконно трудоустроенных на производстве сообщил Артур Каримов

Ранее правоохранители провели рейды у одной из станций московского метрополитена, в результате силовики установили и задержали около 140 иностранцев, находящихся в России незаконно. Все они будут оштрафованы и выдворены из страны, сообщили в миграционной службе МВД РФ.