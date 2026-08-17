Москва17 авг Вести.В России изменятся правила ведения медицинской документации в электронном виде. Нововведения вступят в силу с 1 сентября и будут действовать до 2032 года. Это следует из документа Министерства здравоохранения РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, требования для фармацевтических организаций будут такими же, как и для медицинских учреждений.

Фармацевтические организации, решившие вести медицинскую документацию в электронной форме, должны будут зарегистрироваться в соответствующем реестре. Также они должны будут предоставить сведения о работниках, которые занимаются формированием и подписанием электронных документов, в регистре фармацевтических и медицинских работников ЕГИСЗ говорится в документе

Еще одно важное нововведение: фармкомпании будут обязаны по запросу пациента предоставлять бумажные копии электронных медицинских документов. Сейчас подобная норма действовала исключительно для клиник.