Полный переход в России на электронные медкнижки отложен на 2027 год

Минздрав отложил на год полный переход на электронные медкнижки Полный переход в России на электронные медкнижки отложен на 2027 год

Москва11 авг Вести.На 2027 год отложило полный переход на использование электронных медицинских книжек министерство здравоохранения России. Ранее предполагалось, что выдача бумажных медкнижек прекратится уже с 1 сентября 2026 года.

Сейчас разрешение на ведение и выдачу бумажных медицинских книжек продлено, отмечает ТАСС после знакомства с документами российского Минздрава.

Кроме того, медицинские книжки будут дополнены данными о поле владельца и его гражданстве.

Медкнижка обязательна для тех, кто работает с продуктами питания, питьевой водой, в сфере образования, медицины, коммунальных и бытовых услуг и так далее поясняла ранее член думского комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина

Перенос сроков перехода на электронные медкнижки она объясняла необходимостью адаптации к цифровому формату организаций и самих работников. Депутат разъяснила, что выданные бумажные медкнижки будут действовать до полного заполнения страниц.

Внедрение электронных медкнижек - часть масштабной цифровизации здравоохранения. Цифровизация, по мнению депутата Дрожжиной, делает систему здравоохранения удобнее, прозрачнее и безопаснее для работодателей и сотрудников.

Сейчас при приеме на работу работники могут предоставить медкнижки в одном из двух форматов – в бумажном, по форме из приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 №402, или в электронном, по форме из приказа Минздрава от 18.02.2022 №90н. Оба варианта равнозначны и законны.