Москва11 авгВести.На 2027 год отложило полный переход на использование электронных медицинских книжек министерство здравоохранения России. Ранее предполагалось, что выдача бумажных медкнижек прекратится уже с 1 сентября 2026 года.
Сейчас разрешение на ведение и выдачу бумажных медицинских книжек продлено, отмечает ТАСС после знакомства с документами российского Минздрава.
Кроме того, медицинские книжки будут дополнены данными о поле владельца и его гражданстве.
Медкнижка обязательна для тех, кто работает с продуктами питания, питьевой водой, в сфере образования, медицины, коммунальных и бытовых услуг и так далеепоясняла ранее член думского комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина
Перенос сроков перехода на электронные медкнижки она объясняла необходимостью адаптации к цифровому формату организаций и самих работников. Депутат разъяснила, что выданные бумажные медкнижки будут действовать до полного заполнения страниц.
Внедрение электронных медкнижек - часть масштабной цифровизации здравоохранения. Цифровизация, по мнению депутата Дрожжиной, делает систему здравоохранения удобнее, прозрачнее и безопаснее для работодателей и сотрудников.
Сейчас при приеме на работу работники могут предоставить медкнижки в одном из двух форматов – в бумажном, по форме из приказа Роспотребнадзора от 20.05.2005 №402, или в электронном, по форме из приказа Минздрава от 18.02.2022 №90н. Оба варианта равнозначны и законны.