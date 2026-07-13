Свищев: в РФ с 1 сентября будет упрощен допуск к сдаче ГТО Депутат Свищев сообщил об упрощении допуска к сдаче норм ГТО

Москва13 июл Вести.С 1 сентября россиянам с I и II группами здоровья будет достаточно получить результаты диспансеризации или профосмотра для сдачи нормативов ГТО.

Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что внимания к здоровью не станет меньше после упрощения допуска, а система будет более гибкой.

Главное нововведение: гражданам с первой и второй группами здоровья больше не нужно оформлять отдельное медицинское заключение для массового спорта, студенческих соревнований и сдачи нормативов ГТО. Достаточно результатов диспансеризации или профосмотра сказал Свищев

По словам парламентария, с 1 сентября определять состав медбригады сможет лично главный врач соревнований. Он будет опираться на количество участников, масштаб события и погоду.

Свищев ранее рассказал, что дополнительные баллы для абитуриентов и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей действуют для граждан, выполнивших нормативы ГТО.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ГТО развивается как часть государственной программы по физподготовке. Он добавил, что комплекс представляет собой "основу массового спорта".