Москва17 сен Вести.Министерство здравоохранения России обновило порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Об изменениях в ходе ежегодной лекции сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

В программу первого этапа диспансеризации включили определение уровня липопротеида (а), расширенную оценку липидного профиля, скрининг предтестовой вероятности ишемической болезни сердца по анкетам, а также оценку коронарного кальция по данным ранее сделанной КТ. На втором этапе обследований для курящих мужчин в возрасте от 65 до 75 лет из группы семейного риска ввели УЗИ брюшной аорты.

Кроме того, Минздрав уточнил показания для проведения компьютерной томографии легких курильщикам со стажем более 20 лет, анализа на гликированный гемоглобин при глюкозе натощак выше 6 ммоль/л и направления на колоноскопию.