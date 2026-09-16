Михаил Мурашко сообщил, что препарата от старения пока не существует

Мурашко: препарата от старения пока не существует Михаил Мурашко сообщил, что препарата от старения пока не существует

Москва16 сен Вести.Средства, которое может гарантировать предотвращение старения или замедлять его, пока не существует, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Нет сегодня пока препарата, который точно гарантирует профилактику старения сказал Мурашко в Екатеринбурге

Министр здравоохранения отметил, что постепенно появляются различные механизмы, которые могут влиять на процесс старения.

Международный фестиваль молодежи "Знание​​​.Первые" проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, участие в котором примут 10 тысяч человек из 191 страны.

Ранее Мурашко заявил, что риск возникновения онкозаболеваний в ближайшие 25 лет будет расти.