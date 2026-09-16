Москва16 сенВести.Средства, которое может гарантировать предотвращение старения или замедлять его, пока не существует, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Нет сегодня пока препарата, который точно гарантирует профилактику старениясказал Мурашко в Екатеринбурге
Министр здравоохранения отметил, что постепенно появляются различные механизмы, которые могут влиять на процесс старения.
Международный фестиваль молодежи "Знание.Первые" проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, участие в котором примут 10 тысяч человек из 191 страны.
Ранее Мурашко заявил, что риск возникновения онкозаболеваний в ближайшие 25 лет будет расти.