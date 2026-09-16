Москва16 сенВести.Безопасного уровня употребления алкоголя на сегодняшний день нет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на Международном фестивале молодежи.
Он отметил, что с употреблением алкоголя связаны более 200 болезней и травм, и не менее 40 из них имеют стопроцентную связь с алкоголем.
И самое главное, что на сегодняшний день нет понятия безопасных уровней употребления алкоголя. И какие-то цитаты на то, что "врачи рекомендуют", это заблуждениеподчеркнул министр
Ранее Мурашко заявил, что алкоголь и ожирение увеличивают риск онкозаболеваний.