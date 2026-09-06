Академик РАН Бойцов предупредил об опасности для сердца даже малых доз алкоголя Кардиолог Бойцов: безопасной нормы алкоголя не существует вообще

Москва6 сен Вести.Безопасного для сердечно-сосудистой системы количества алкоголя не существует, употребление спиртного даже в малых дозировках способно вызвать нарушения сердечного ритма. Об этом сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов.

В отдельных случаях аритмия может представлять угрозу для жизни, предупредил эксперт в интервью РИА Новости.

Кроме того, алкоголь способен ухудшить состояние людей с уже диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая хроническую сердечную недостаточность.

Алкоголь лучше вообще не употреблять, ... так называемой безопасной нормы не существует обратил внимание Бойцов

Среди основных привычек, отрицательно влияющим на работу сердца, кардиолог назвал также курение и переедание.

Ранее глава общественной организации "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский заявил, что самым пьющим поколением в России являются миллениалы – люди, родившиеся примерно с 1981 по 1996 год.