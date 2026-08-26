Москва26 авг Вести.Самым пьющим поколением в России являются миллениалы – люди, родившиеся примерно с 1981 по 1996 год. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель общественной организации "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

Если отвечать на вопрос, какое поколение сегодня самое пьющее? Миллениалы на самом деле – 81% … Вот что значит пьющие? Я всегда обращаю внимание все-таки в первую очередь на структуру потребления алкогольной продукции в том числе. То есть если в структуре потребления алкоголя больше слабоалкогольных напитков, в первую очередь винодельческой продукции – это одна ситуация. А когда в структуре потребления больше крепкого алкоголя, той же водки, это совсем другая как бы история