Москва26 авг Вести.Поколение зумеров (люди, родившиеся примерно с конца 1990-х по начало 2010-х годов) меняет модель потребления алкоголя в России. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель общественной организации "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

По его словам, объемы розничной продажи алкогольной продукции в России по целому ряду категорий в этом году снизились, однако эти показатели не отражают тот факт, что на это повлияли именно зумеры.

Зумеры меняют модель потребления. Нельзя автоматически делать вывод, что если молодое поколение меньше пьет традиционный алкоголь, значит, оно стало здоровее. Мы должны видеть всю совокупность потребления не самых здоровых элементов. В том числе тех же вейпов, электронного никотина, всякого рода энергетиков… Поколение зумеров в большей степени выбирает слабоалкогольные напитки. В первую очередь речь идет там о тех же коктейльных напитках, это, на мой взгляд, положительный момент отметил он

Ранее Черниговский заявил, что самым пьющим поколением в России являются миллениалы.