Социолог раскрыла, чем зумеры отличаются от представителей других поколений Социолог Соловьева: зумеры считают, что они более добрые

Москва31 авг Вести.Социолог, младший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Наталья Соловьева проанализировала особенности формирования личностей зумеров. Комментарии эксперта приводит издание KP.RU.

По мнению социолога, на зумеров тяжело повлияла повышенная цифровизация, в том числе вызванная пандемией коронавируса. Соловьева также заявила, что последние годы школы, когда человек учится общаться и выстраивает активные социальные связи, для многих зумеров пришлись на пандемию.

Кроме того, социолог считает, что из-за пандемии, сокращения доходов и других глобальных событий зумеры "видели, как рушится мир, в котором они выросли". Собеседница журналистов также указала и на переход к платформенной экономике, когда люди сталкиваются с тем, что при приеме на работу попадают не в обычный коллектив, а в виртуальную среду.

Наше человеческое окружение стремительно сужается. Плюс взрывное развитие искусственного интеллекта, который ставит под сомнение вообще твое право занимать рабочее место сказала Соловьева

Социолог также выразила мнение, что у молодежи "откладываются" взросление и старение, поэтому семьи зумеры создадут позднее других поколений.

Также Соловьева полагает, что у зумеров хуже развиты навыки живого общения. Однако, по ее словам, современный мир "требует и иных способов коммуникации, более быстрых, в чем зумеры выигрывают". А меньший опыт живого общения у зумеров, как считает эксперт, приводит к "интересной особенности": по ее словам, зумеры считают себя более добрым поколением, чем предыдущие.

Зумеры - это представители поколения Z, родившиеся примерно с середины 1990-х по начало 2010-х годов.

Ранее руководитель общественной организации "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский заявил ИС "Вести", что зумеры меняют модель потребления алкоголя в России.