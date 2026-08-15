Москва15 авг Вести.Представители поколения Z (зумеры) выбирают необычную еду для регуляции настроения, когда не находят других источников радости. Об этом ИС "Вести" заявил психолог Роман Цветков.

Эксперт прокомментировал тягу подростков к сухарикам со вкусом кимчи, пломбиру с привкусом пива и фруктовому льду с солеными огурцами.

Здесь работает не столько голод, сколько регуляция настроения. Когда человек не находит других источников радости: общение, впечатление, спорт, творчество – он может чаще выбирать еду как универсальный инструмент успокоиться или, наоборот, взбодриться… Люди хотят вызвать в себе дофаминовое вознаграждение мозга. От этого получают удовольствие… Это не расстройство, это поиск тех нейромедиаторов, которые мы в нашей рутине потеряли. И вот эти эксперименты и резкие контрасты вызывают нужное состояние. Вот эта несовместимость для мозга – это что-то новое, и он должен разобраться. Чтобы разобраться, мозг синтезирует те нужные дофаминовые системы сказал он

Ранее клинический и бизнес-психолог Станислав Самбурский заявил, что зумеры переживают эмоциональные потрясения тяжелее, чем люди старшего возраста. Это происходит из-за отсутствия навыков преодоления кризисов, постоянного информационного шума и высоких требований, навязанных обществом.