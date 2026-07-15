Москва15 июл Вести.Эпизоды компульсивного переедания связаны с неспособностью человека адаптироваться к стрессовым ситуациям. К такому выводу пришла команда зеркальной лаборатории пищевого поведения Института психологии здоровья НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург и Тюменского государственного медицинского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Health Behavior.

Ученые проанализировали реакции 64 взрослых людей с индексом массы тела выше нормы. При этом речь шла как о людях со склонностью к перееданию, так и со здоровыми пищевыми привычками. В ходе эксперимента участникам показывали неприятные изображения и фотографии еды и попросили применять разные стратегии: свободно выражать эмоции, внешне подавлять их или пытаться рационально переосмыслить раздражитель, чтобы успокоиться.

Результаты исследования продемонстрировали, что автономная нервная система у людей с расстройством пищевого поведения почти всегда находится в состоянии повышенного возбуждения и тревоги. Что касается реакции на пищу, эксперимент показал, что у здорового человека при виде еды срабатывает естественный механизм концентрации внимания, который подразумевает легкое замедление сердечного ритма. При этом у исследуемой группы подобных изменений почти не наблюдалось: их перегруженная нервная система, как утверждается, не дает организму адекватно отвечать на стимулы.

У здоровых людей когнитивная переоценка - способность иначе посмотреть на проблему - обычно способствует реальному снижению эмоциональной реакции на физиологическом уровне. То есть человек находит способ иначе взглянуть на проблему и его тело расслабляется физически. И наоборот: если просто подавлять эмоции, телесное напряжение только растет. Однако у участников, склонных к компульсивному перееданию, эти привычные приемы не работали - их тело на них никак не реагировало. Это значит, что организм физически не способен подстроиться под стресс объяснил директор Института психологии здоровья НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург Владимир Косоногов

Как отметили ученые, полученные данные объясняют, почему при лечении компульсивного переедания поведенческих протоколов и работы с мыслями (когнитивной реструктуризации) бывает недостаточно.

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