Врач назвал три главные причины переедания Врач Мартюшев-Поклад: человек может переедать из-за нехватки жидкости

Москва6 мая Вести.Причинами переедания могут быть недостаток жидкости в организме, употребление продуктов с высоким гликемическим индексом и недостаточное пережевывание пищи, сообщило РИА Новости со ссылкой на врача, эксперта рынка Национальной технологической инициативы "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрея Мартюшева-Поклада.

Переедание - это ситуация, когда человек пропустил момент насыщения и съел больше оптимальной порции. Как правило, это происходит из-за нескольких факторов. Самый частый - нехватка жидкости, а именно воды. В таком случае мозг вырабатывает более сильный сигнал о голоде отметил он

По словам врача, еще одной причиной переедания является выбор продуктов, вызывающих избыточную выработку инсулина, таких как сладости, выпечка, картофель и макароны.

Третья причина кроется в недостаточном пережевывании, когда мозг не успевает правильно отреагировать на еду и "спохватывается", только когда желудок уже растянут, уточнил Мартюшев-Поклад.