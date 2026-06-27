Москва27 июн Вести.Тяга к сладкому объясняется главным образом стремлением "заесть" стресс, постепенно формирующим устойчивую привычку. Об этом ИС "Вести" заявил врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

Думать о том, что тяга к той или иной еде покрывает наши дефициты и тем самым указывает на дефицит чего-то, немножко наивно. У нас есть определенная гормональная система, которая руководит нашими инстинктами, в частности, чувством голода. Когда ты хочешь вообще есть, ты ешь то, что является более калорийным и усваиваемым. Что дает пище вкус? Как мы знаем, соль, сахар, жиры. После стресса, эмоциональной нагрузки хочется расслабиться. И что в жизни остается? Выпить сладкий чай, съесть что-то вкусненькое. 80% населения под вкусненьким понимают пирожные. Они так расслабляются, и для них это награда заявил он

При этом, указал Мясников, желание есть сладости не указывает на нехватку глюкозы в организме.

Это не то, что у вас не хватает глюкозы, мол, у меня мало глюкозы, и меня тянет на сладкое. Когда у вас мало глюкозы, вас тошнит, кружится голова, есть слабость. Гипогликемия никогда не проявляется желанием есть сладкое, нет, это будет сердцебиение, тошнота, уплывающая почва из-под ног. А сладким вы как бы награждаете себя за то, что перенесли стресс, поругались, вас обманули. Мы заедаем стресс. А если мы это повторяем регулярно, то у нас вырабатывается, как у собаки Павлова, рефлекс: стресс — надо съесть пирожное, стресс-пирожное, а потом ты растешь в объемах отметил он

Ранее Мясников призвал граждан не изнурять себя диетами для того, чтобы сохранить красоту, а выбирать правильные продукты питания.