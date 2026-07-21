Москва21 июл Вести.Российский исследователь, психиатр Валентин Скрябин из Московского научно-практического центра наркологии научно подтвердил, что еда из чужой тарелки воспринимается как более вкусная, причем сильнее всего это ощущение проявляется, когда лакомство берется у человека, недовольного вторжением в его порцию. Результаты работы опубликованы в международном журнале Food Quality and Preference, о чем сообщает KP.RU.

В эксперименте приняли участие 120 добровольцев (средний возраст немногим более 30 лет, женщин было чуть больше). Для чистоты исследования ученый выбрал картошку фри - простой продукт с понятным вкусом, который удобно делить на отдельные ломтики. Участники пробовали еду в разных условиях: ели собственную порцию, угощались подаренной, просили у доброжелательного соседа, охотно делившегося, либо брали у человека, который был явно недоволен посягательством на его тарелку. При этом картошка во всех случаях была абсолютно одинаковой, после чего испытуемых просили оценить вкус.

Согласно итогам, наименее вкусной участникам показалась картошка, купленная самостоятельно. Подаренная порция оценивалась чуть выше, а самой вкусной признавалась та, что была получена у неохотно делившегося соседа.

По мнению исследователя, здесь действуют сразу несколько психологических механизмов. Во-первых, ощущение "ограниченного предложения": человек не завладевает чужим лакомством целиком, а лишь пробует его, а все редкое и лимитированное ценится выше.

Во-вторых, чувство вины парадоксальным образом усиливает удовольствие. В исследовании отмечается, что "вкус возникает в результате интеграции сенсорных сигналов, контекстных подсказок и аффективных состояний через орбитофронтально-лимбические сети" мозга. В-третьих, срабатывает эффект запретного плода - ранее ученые уже устанавливали, что дети, которым запрещают есть конфеты, поглощают их с удвоенным удовольствием.

Скрябин обращает внимание, что подобный феномен отражен в поговорках самых разных народов мира - от Японии до Италии, что указывает на общую психологическую природу явления. При этом, по его словам, ни в данной работе, ни в других исследованиях так и не удалось до конца объяснить, что именно происходит в мозге в такие моменты.