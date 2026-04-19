Агрономический эксперимент на Урале: школьники получили "огуртык" и "томатофель"

Москва19 апр Вести.Ученики школы №137 поселка Шабровский в Екатеринбурге провели агрономический эксперимент, в ходе которого они получили "огуртык" и "томатофель", сообщает РИА Новости.

Как рассказала агентству учительница биологии и химии, руководитель центра образования "Точка роста" на базе школы Светлана Башкирцева, "огуртык" получился, когда огурец привили на корень тыквы. На следующий год ученики привили томат на картофель, получив растение с названием "томатофель".

В нашей школе ребята провели интересный агрономический эксперимент по прививке овощных культур, в результате которого получили необычное растение, названное ими "огуртыком" сказала Башкирцева

Отмечается, что "огуртыки" росли быстрее и выглядели мощнее. Их кожица оказалась гладкой и более плотной, чем у обычных огурцов, они имели свежий огуречный запах, но вкус оказался менее выраженным.

Из всех привитых "томатофелей" выжило только одно растение. Оно дало небольшой урожай: сверху выросли мелкие помидоры, а внизу сформировались небольшие клубни картофеля.

Светлана Башкирцева пояснила, что "огуртык" и "томатофель" неправильно называть гибридами, поскольку такие растения получены не в результате скрещивания, а посредством вегетативного размножения. Она подчеркнули, что из "огуртыка" впоследствии вырастут не "огуртыки", а обычные огурцы.