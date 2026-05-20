Бананы и другие экзотические фрукты вырастили в Сочи

Урожай экзотических фруктов впервые созрел в Сочи Бананы и другие экзотические фрукты вырастили в Сочи

Москва20 мая Вести.В экспериментальной теплице в Адлерском районе Сочи созрел урожай бананов. Также там выращивают папайю, маракуйю, питахайю, ананасы, сахарный тростник, авокадо, манго и лемонграсс. Проект реализует Академия развития субтропического сельского хозяйства, сообщает "Российская газета".

Саженцы бананов посадили 20 августа 2025 года из турецких, вьетнамских, таиландских, китайских и камерунских семян. Всего 19 сортов на 60 деревьях рассказали в фермерском хозяйстве "100 гектар" корреспонденту "РГ"

По словам главы хозяйства Андрея Платонова, теплицы – инновационные, в них поддерживается влажность 60-75 процентов, температура 20-35 градусов. Если эксперимент окажется удачным, то сочинские фермеры готовы посадить 25 гектаров бананов.

К экспериментальному проекту уже присоединились Ставропольский край, Адыгея, Дагестан и Крым.