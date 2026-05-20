Москва20 маяВести.В экспериментальной теплице в Адлерском районе Сочи созрел урожай бананов. Также там выращивают папайю, маракуйю, питахайю, ананасы, сахарный тростник, авокадо, манго и лемонграсс. Проект реализует Академия развития субтропического сельского хозяйства, сообщает "Российская газета".
Саженцы бананов посадили 20 августа 2025 года из турецких, вьетнамских, таиландских, китайских и камерунских семян. Всего 19 сортов на 60 деревьяхрассказали в фермерском хозяйстве "100 гектар" корреспонденту "РГ"
По словам главы хозяйства Андрея Платонова, теплицы – инновационные, в них поддерживается влажность 60-75 процентов, температура 20-35 градусов. Если эксперимент окажется удачным, то сочинские фермеры готовы посадить 25 гектаров бананов.
К экспериментальному проекту уже присоединились Ставропольский край, Адыгея, Дагестан и Крым.