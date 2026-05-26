В России создали сорт картофеля "Альфа", устойчивый к заболеваниям

Москва26 мая Вести.Российские исследователи вывели новый сорт картофеля под названием "Альфа", который обладает высокой устойчивостью к болезням и вредителям. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников, передает РИА Новости.

На общем собрании членов академии Красников рассказал о последних научных успехах в области сельского хозяйства. Особое внимание он уделил новому сорту картофеля "Альфа", который был разработан специалистами Федерального исследовательского центра картофеля имени А.Г. Лорха, расположенного в Московской области.

Новый сорт картофеля - среднеранний столового назначения. Он устойчив к целому ряду заболеваний и вредителей сказал президент РАН

Ранее сообщалось, что Россия вошла в тройку лидеров среди G20 по доступности картофеля.