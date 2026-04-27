В России разработали хлеб, который хранится два года

В России разработали хлеб со сроком годности до двух лет В России разработали хлеб, который хранится два года

Москва27 апр Вести.Хлеб, который не портится два года, разработали специалисты отдела космического питания совместно с Минобороны России. Об этом пишет ТАСС.

На основе хлеба, который был разработан для космонавтов еще в 1960-е и 1970-е года, мы сейчас совместно с министерством обороны разработали хлеб, чей срок хранения два года заявил глава отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников

Ранее в ФАС напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб.