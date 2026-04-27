Российские ученые разрабатывают кофейные напитки и десерты для космонавтов Эксперт Ведерников: кофейные напитки и десерты появятся в рационе космонавтов

Москва27 апр Вести.Российские специалисты работают над расширением рациона космонавтов за счет кофе, десертов и стейков. Об этом сообщил начальник отдела промышленного питания НИИ пищеконцентратной промышленности и технологий пищевой промышленности Андрей Ведерников в рамках круглого стола фракции "Единой России" в Московской городской думе "Космическое предпринимательство: как технологии для космоса становятся решениями для жизни, образования и городской экономики".

По его словам, совместно с сетью ресторанов "Кофемания" реализуется крупный проект по адаптации кофейных напитков и популярных десертов для использования в космосе. Основная задача ученых – продлить срок годности продукции и сделать ее пригодной для условий невесомости.

Кофе, кофейные напитки и десерты – это работа с "Кофеманией". Мы с ними сейчас ведем большой проект как самого кофе, кофейных напитков, так и с десертами сказал Ведерников

Кроме того, специалисты в сотрудничестве с компанией "Дамате" ведут работу над созданием готовых стейков, которые смогут войти в рацион космонавтов. Также прорабатываются технологии отправки в космос молочных продуктов и средств гигиены полости рта.

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