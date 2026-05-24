Российские ученые создали конвейер для выращивания салата в космосе Ученые из РФ создали установку, позволяющую выращивать салат в космосе

Москва24 мая Вести.Российские ученые создали уникальную установку "Витацикл-Т" для выращивания салата в космосе. Подробности о ее работе информационной службе "Вести" рассказал профессор, заведующий лабораторией культивирования растений в системах жизнеобеспечения в автономных обитаемых сооружениях ИМБП РАН Юлий Беркович.

По словам профессора, для дальних полетов, которые в теории могут длиться и несколько десятилетий, невозможно запасти необходимое количество пищи, поэтому ученые ищут возможные решения вопроса пропитания космонавтов.

Мы выращиваем растения на выпуклых цилиндрических поверхностях. У нас стебли растений растут по радиусам, и верхушки их отдаляются друг от друга по мере роста. И вот на этом как раз мы и сыграли рассказал Беркович

На Земле растения в теплицах обычно борются за свет, затеняя друг друга, а в космической оранжерее они окружены цилиндром, на внутренней поверхности которого распределены светодиоды. Стебли растут от центра по направлению к ближайшему источнику света, и никакой конкуренции за энергию нет – каждый лист получает свою порцию света.

Поскольку расходятся эти стебли, то на единицу получаемого урожая мы можем сэкономить до 30% световой энергии. Это вообще большая довольно-таки экономия, особенно в условиях искусственного освещения отметил Беркович

Так как почва не только тяжелая, но еще и разлетается в невесомости, а также выделяет много газов при разложении в ней органики, еще одним нововведением стали специальные ионитные почвозаменители,

Ионитная почва – пластмасса, вот эти вот цеолиты. Их расплавляют, пропускают через фильеры, получают тонкие волокна, насыщают по определенной рецептуре, затем на текстильных машинах, на которых валенки валяют, смешивают и получают вот такой войлок сообщил Беркович

Ученый также рассказал, как высаживать растения в условиях невесомости.

А сажаем мы тоже их не семенами, потому что семена поймать в невесомости трудно. А вот такими планками, на которые наклеены в специальные выемки семена растений. Мы просто вставляем их вот в слои такого войлока рассказал Беркович

Такие планки вставляются в войлок, заранее пропитанный питательным раствором, который космонавты могут приготовить прямо на борту.