В России разработали гастрономический сет для космонавтов Роскосмоса на МКС

Роскосмос отправит на борт МКС специальный гастрономический сет В России разработали гастрономический сет для космонавтов Роскосмоса на МКС

Москва13 июл Вести.В июле 2026 года государственная корпорация "Роскосмос" отправит на борт Международной космической станции специальный гастрономический сет, созданный на основе русских гастрономических традиций. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Соответствующий проект станет кульминацией национального гастрономического фестиваля "Первые в космосе". Как отмечается, в разработке сета приняли участие бренд-шеф ресторанного альянса WRF Владимир Мухин, студенты Института гастрономии Сибирского федерального университета под руководством бренд-шефа ресторанной группы Bellini Романа Чемеренко, а также начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.

В привычный график жизни космонавтов на орбите был добавлен необычный формат - приготовление ужина под руководством шеф-поваров прямо на борту МКС. Этот эксперимент показывает потенциал взаимодействия отечественной науки и культуры. А сет, созданный на основе традиционных русских вкусов, способен обогатить культурное пространство МКС, показав, что русская кухня и творчество могут быть неотъемлемой частью жизни и работы в космосе сказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов

В основу гастрономического сета лягут продукты, уже допущенные к использованию на борту МКС. Его отправка ожидается в рамках запуска пилотируемого корабля "Союз МС-29", запланированного на 14 июля с космодрома Байконур.

Проект реализуется Роскосмосом, Институтом гастрономии Сибирского федерального университета и коммуникационным агентством в сфере космоса, образования и науки "Просто космос".