Москва13 июлВести.В июле 2026 года государственная корпорация "Роскосмос" отправит на борт Международной космической станции специальный гастрономический сет, созданный на основе русских гастрономических традиций. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.
Соответствующий проект станет кульминацией национального гастрономического фестиваля "Первые в космосе". Как отмечается, в разработке сета приняли участие бренд-шеф ресторанного альянса WRF Владимир Мухин, студенты Института гастрономии Сибирского федерального университета под руководством бренд-шефа ресторанной группы Bellini Романа Чемеренко, а также начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников.
В привычный график жизни космонавтов на орбите был добавлен необычный формат - приготовление ужина под руководством шеф-поваров прямо на борту МКС. Этот эксперимент показывает потенциал взаимодействия отечественной науки и культуры. А сет, созданный на основе традиционных русских вкусов, способен обогатить культурное пространство МКС, показав, что русская кухня и творчество могут быть неотъемлемой частью жизни и работы в космосесказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов
В основу гастрономического сета лягут продукты, уже допущенные к использованию на борту МКС. Его отправка ожидается в рамках запуска пилотируемого корабля "Союз МС-29", запланированного на 14 июля с космодрома Байконур.
Проект реализуется Роскосмосом, Институтом гастрономии Сибирского федерального университета и коммуникационным агентством в сфере космоса, образования и науки "Просто космос".