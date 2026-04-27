В поселке под Казанью вырастили самый длинный в России огурец

Под Казанью вырос 93-сантиметровый огурец, самый длинный в России В поселке под Казанью вырастили самый длинный в России огурец

Москва27 апр Вести.Жительница поселка Салмачи под Казанью вырастила в своей теплице самый длинный огурец России. Этот рекорд официально подтвердили эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD: Official Excellence. Он внесен в Реестр рекордов России, сообщается на сайте Книги отечественных рекордов.

Длина огурца составляет 93 сантиметра, диаметр – 23 сантиметра, масса – 2 килограмма 820 граммов.

Владелица теплицы Эмина Вахитова рассказала, что весной прошлого года высадила семена огурца сорта "Восточный деликатес". Она не думала о рекордах, но заметила, что один из огурцов растет "иначе". При этом все овощи поливались одинаково, получали равный уход и органическое питание.

В какой-то момент я перестала воспринимать его (огурец – прим. ред.) как обычный урожай и просто наблюдала, как далеко он сможет пойти рассказала Вахитова

Самый длинный огурец в мире вырастил Себастьян Суски из Великобритании. Его результат был подтвержден Национальным овощным обществом Соединенного королевства и внесен в Guinness World Records.