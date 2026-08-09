Психолог объяснила, почему после 30 лет могут вдруг появиться новые желания Психолог Глагола: новые потребности после 30 лет связаны с закрытием базовых

Москва9 авг Вести.Семейный психолог Светлана Глагола объяснила, почему у людей после 30 лет могут появиться необычные спонтанные желания. Ее слова приводит "Лента.ру".

По словам специалиста, в этом возрасте у человека возникает "кризис четверти жизни", который связан с тем, что префронтальная кора головного мозга, отвечающая за контроль, "созревает" именно в это время. По словам психолога, теперь фокус внимания человека направляется не только на выживание, но и появляются возможности прислушаться к своим желаниям.

Спонтанные желания после 30 лет показывают вам, какие у вас есть интересы и потребности после того, как закрылись базовые рассказала психолог

Светлана Глагола уточнила, что потребности возникают по разным причинам. Она привела в пример случаи, когда люди после 30 лет начинают активно заниматься спортом, проходить марафоны. Психолог считает, что это может быть связано с бессознательным желанием человека доказать самому себе – "я еще жив". По мнению Глаголы, подсознательно "тело понимает", что ресурс для роста ограничен, поэтому стремится к вызовам.

Ранее психолог Роман Цветков рассказал ИС "Вести", как мемы помогают людям в общении и снижают тревожность.