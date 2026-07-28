Психолог рассказал, как мемы помогают людям в общении и снижают тревожность Психолог рассказал, как мемы могут помочь снизить тревожность и завести знакомых

Москва28 июл Вести.Мемы могут поспособствовать снижению тревожности, помочь в социальных контактах и обеспечить эмоциональную разрядку. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал психолог Роман Цветков.

Специалист сослался на результаты исследования ученых РГПУ им. Герцена и отметил, что мемы – быстрый и легкий способ найти общий язык с собеседником.

Сегодня можно утвердительно сказать, что мемы действительно способствуют снижению тревожности … Мемы – это социальная принадлежность. Мемы – быстрый и общий язык. Когда человек понимает шутку, он чувствует, независимо от возраста, – я в теме, меня понимают, а значит, я свой, что придает человеку и располагает его к общению. Также это эмоциональная разрядка. Ведь смех снижает субъективное напряжение и помогает переключиться с негативного мышления на фазу ясности и понятного языка без особых утруждений что-либо объяснять. Еще интересно, только вдумайтесь – нормализация. Если другие тоже бедствуют, тревожатся и страдают, это может уменьшить чувство одиночества. Это не со мной все не так. Это у всех так заявил Цветков

Психолог также рассказал, что важно уметь правильно использовать мемы.

Хорошие мемы – это стопроцентное расположение к общению, к знакомству, а также идентификация самого интеллекта человека. Есть рабочие правила: учитывать аудиторию. Мем должен зайти без унижения и без того, чтобы людям приходилось объяснять что-либо. Мы должны выбирать тематику, которая сегодня актуальна, на сегодняшний день. Мемом нужно уметь пользоваться. Мы не должны использовать мем как месть, троллинг сказал он

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