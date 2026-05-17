Москва17 мая Вести.Видео, на котором Папа Римский Лев XIV повторяет движение из молодежного тренда "six-seven" во время общения с детьми, стало вирусным в соцсетях.

Пользователи соцсети X начали активно распространять видео, на котором понтифик повторяет за детьми этот молодежный тренд, совершая характерные движения руками.

Некоторые публикации этого видео уже набрали миллионы просмотров и тысячи лайков.

В интернете завирусилась фраза, которая пишется как "6-7", "67" или "six-seven". Ее используют как бессмысленный, но забавный ответ на любой вопрос. Больше всего она популярна у детей: если при них произнести число "67" по-английски, они тут же начинают хором скандировать эти цифры и танцевать.