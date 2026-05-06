"Я папа Лев": в разговоре с папой римским сотрудница банка повесила трубку В разговоре с папой римским сотрудница банка повесила трубку

Москва6 мая Вести.Кардинал Роберт Превост, который был избран папой римским Львом XIV, столкнулся с грубостью, когда позвонил в американский банк для обновления данных, передает The New York Times.

Об этом рассказал близкий друг папы отец Том Маккарти во время встречи с прихожанами в Иллинойсе.

По его рассказу, Лев XIV позвонил в банк и ответил на контрольные вопросы сотрудницы службы поддержки. Она предложила ему лично явиться в банк. "Он сказал: Ну, я не смогу этого сделать. Я же ответил на все вопросы по безопасности", - процитировал Маккарти слова понтифика. Но сотрудница банка отказалась идти навстречу. Тогда папа спросил: "Вам было бы дело, если бы я сказал, что я папа Лев", - после чего девушка повесила трубку.

По запросу журналистов отец Маккарти подтвердил историю о банковских проблемах понтифика. Однако позже выяснилось, что ситуация была улажена через другого священника, знакомого с президентом того банка.

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост был избран главой римско-католической церкви в мае 2025 года после смерти папы Франциска. Лев XIV стал первым в истории папой - уроженцем США.