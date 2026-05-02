Fox News: Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегала главой епархии в США Fox News: бывший нелегальный мигрант назначен епископом в США

Москва2 мая Вести.Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта из Сальвадора главой епархии в Соединенных Штатах. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что Эвелио Менживар-Аяла, получивший назначение, попал на территорию США тайно. Его в подростковом возрасте провезли через границу в багажнике автомобиля.

Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта епископом говорится в материале

Подчеркивается, что общественность бурно отреагировала на нового главу епархии Уилинга-Чарлстона в социальных сетях.

Ранее папа Римский призвал президента США Дональда Трампа прекратить военную операцию против Ирана. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против политики США.