Москва2 маяВести.Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта из Сальвадора главой епархии в Соединенных Штатах. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что Эвелио Менживар-Аяла, получивший назначение, попал на территорию США тайно. Его в подростковом возрасте провезли через границу в багажнике автомобиля.
Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта епископомговорится в материале
Подчеркивается, что общественность бурно отреагировала на нового главу епархии Уилинга-Чарлстона в социальных сетях.
Ранее папа Римский призвал президента США Дональда Трампа прекратить военную операцию против Ирана. Американский лидер, в свою очередь, заявил, что ему не нужен такой понтифик, который выступает против политики США.