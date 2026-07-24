Москва24 июл Вести.Во время похода по магазинам важно отделять реальную потребность от эмоциональной зависимости, отметила эксперт по личному бренду, психолог, кандидат экономических наук Милана Орехова. В комментарии NEWS.ru она отметила, что избежать зависимости от шопинга помогут личные лимиты на спонтанные покупки.

По словам Ореховой, для современного человека покупки уже не являются лишь способом приобрести нужные вещи. Для многих людей шопинг превращается в возможность справиться со стрессом, тревогой или плохим настроением, пояснила психолог.

Проблема начинается, когда процесс превращается в основной способ почувствовать себя лучше. Удовольствие быстро проходит, а на его место приходят чувство вины и финансовые трудности. Чтобы не превратить шопинг в зависимость, важно отделять реальную потребность от эмоционального импульса сказала Орехова

Также она рекомендовала удалить сохраненные банковские карты из приложений и установить личный лимит на спонтанные расходы. Кроме того, полезным будет установить правило отложенной оплаты, а именно не покупать незапланированный товар в течение 24 часов.

Орехова также отметила, что если желание отправиться за покупками регулярно появляется после конфликтов, стресса или усталости, то для восстановления эмоционального состояния вместо шопинга лучше выбрать другой способ, к примеру, это может быть прогулка, общение с близкими или занятие спортом.

Как показало проведенное ранее исследование, эпизоды компульсивного переедания связаны с неспособностью человека адаптироваться к стрессовым ситуациям. Ученые пришли к выводу, что автономная нервная система у людей с расстройством пищевого поведения почти всегда находится в состоянии повышенного возбуждения и тревоги.