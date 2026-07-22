Ретро-бум: психолог объяснила, с чем связана популярность старых вещей у зумеров Психолог объяснила, почему зумеры массово возвращаются к ретро-вещам

Москва22 июл Вести.Зумеры массово скупают ретро-вещи и гаджеты времен 90-х и 00-х. Такой ретро-бум не связан со стремлением молодого поколения окунуться в прошлое – это своеобразная попытка вернуться "в настоящее", рассказала ИС "Вести" психолог, писатель, преподаватель МГИМО Виктория Шиманская.

В эпоху информационного шума, переизбытка информации и снижения концентрации внимания, как отметила специалист, ретро гаджеты создают уникальный психологический эффект для современного поколения.

Такой тренд существует и не только у зумеров… Связан он не с тем, что они хотят вернуть ретро, – это не про прошлое. На самом деле, это потрясающий психологический эффект возврата в настоящее сказала Шиманская

Большую популярность сейчас набирают MP3‑плееры. Как объяснила психолог, прослушивание музыки через это устройство возвращает концентрацию у современных людей.

Когда устройство выполняет одну функцию, внимание не дробится между музыкой, а тут еще какое-то сообщение пришло, а тут лента, а тут еще какое-то оповещение… Это информационный шум… 86% зумеров жалуются на проблемы с концентрацией из-за соцсетей и переизбытка информации. А тут ты включил MP3-плеер, и ты только в музыке. И вот это, конечно, психологически очень важный момент отметила специалист

По словам Шиманской, старые книги, виниловые пластинки и другие ретро-вещи позволяют людям прожить моменты "здесь и сейчас". При этом переживать, что старые вещи могут затмить современные технологии, не стоит, считает психолог.

Будущее – не в отказе от технологий. Вот такие цифровые инструменты, назовем их так, такие вот максимально комбинированные, они останутся для скорости, удобства решения задач. А вот такие аналоговые – это для внимания, для ощущения живой жизни. Это не одно и то же добавила она

Ранее эксперт Российского союза туриндустрии Мария Киселева рассказала, почему зумерам не нравятся традиционные форматы отдыха. По ее словам, это поколение первое, которое платит на отдыхе за то, чтобы быть исключенными из толпы.