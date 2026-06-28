Москва28 июн Вести.Утро может начаться с мелких неурядиц. Настроиться на хороший день позволяет прослушивание классической музыки. В частности, произведений Моцарта. Об этом заявила ИС "Вести" доктор искусствоведения, доктор психологических наук, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Дина Кирнарская.

В отличие от агрессивных рок-композиций, классические обладают "чистой энергией", указала эксперт.

Есть такой музыкальный детокс: "Моцарт-эффект". Вы не найдете классика-композитора, который был бы агрессивен, который был бы, знаете, как рокеры иногда. То есть там [в классических композициях] даже если есть энергия, она как бы чистая энергия. Причем это уже доказано множеством психологических экспериментов. Если даже не любите, поставили, [классическая музыка] у вас звучит. Поскольку … звук - это вибрация. Кровь на это откликается, сосуды откликаются, хрящи, суставы - все… И мозг соответственно. Все абсолютно. Весь организм наполняется этой музыкой сказала Кирнарская

По ее словам, музыка австрийского композитора XVIII века Вольфанга Амадея Моцарта "благожелательна". Композиции немецкого автора Людвига ван Бетховен "призывает собраться, подходит для ситуаций вроде подготовки к экзамену".