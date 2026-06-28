Москва28 июн Вести.Детям, находящимся в утробе матери, и после рождения полезно слушать классическую музыку. Ведь такие композиции способствуют развитию интеллектуальных способностей ребенка. Об этом заявила ИС "Вести" доктор искусствоведения, доктор психологических наук, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Дина Кирнарская.

Специалист рекомендует выбирать "мягкую, гармоничную" музыку эпохи классицизма.

[Беременным женщинам включать классическую музыку] необходимо. У ребенка настраивается способность пространственно мыслить… Вообще музыка способствует и [развитию] речевого мышления, и многоканальности, то есть вы можете сразу много источников анализировать… Для младенцев полезна музыка классицизма... Вот [произведения австрийского композитора Йозефа] Гайдна, [австрийского композитора Вольфанга Амадея] Моцарта — самые лучшие для детей младшего возраста. Можно и [итальянского композитора Антонио] Вивальди. Вся музыка XVII и XVIII века очень полезна, потому что она очень гармонично и достаточно мягко относится к слушателю, скажем так сказала Кирнарская

Кроме того, профессор академии Гнесиных рассказала о феномене "эффекта Моцарта". Кирнарская также заявила, что корень действия музыкотерапии "лежит в музыке".