Москва28 июн Вести.Музыкотерапия применяется для коррекции когнитивных нарушений. Механизм этого воздействия связан с глубокими структурами музыкального мышления. Об этом заявила ИС "Вести" доктор искусствоведения, доктор психологических наук, профессор Российской академии им. Гнесиных Дина Кирнарская.

В основе музыкотерапии лежит принцип опосредования, указала она.

Музыка - древнейший язык. Известно, что наша словесная речь произошла из музыки. Люди сначала,… как древний человек: кряхтели, ныли, пели, напевая как бы. Из этого отпочковалась уже словесная речь. Она не родилась сама по себе: раз - и аппарат речи, и язык. Сначала была музыка, корень лежит в музыке... Это [влияние музыки] делается через посредствующее звено. Поскольку музыка воздействует на эмоции, через эмоции она воздействует на организм сказала Кирнарская

Масштабное австралийское исследование показало, что у людей старше 70 лет, которые слушают музыку, риск деменции ниже на 39%, а когнитивных проблем — на 17%.